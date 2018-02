Asia Bibi accusata di blasfemia per aver bevuto l’acqua dal bicchiere di altre donne mussulmane

Agenpress. “L’unico ricordo forte che ho di mia madre in libertà è quando è stata portata con una cintura al collo, come un cane, per le strade del paese, sanguinava. Solo perché crede in Gesù Cristo.

È un dolore che non riesco a dimenticare. Lei ha detto che non voleva abbandonare la sua fede né la sua famiglia ed è stata trattata così”. Lo ha detto commuovendosi la figlia di Asia Bibi, Eisham, 18 anni, ricordando i momenti in cui la donna è stata portata in prigione.

Il marito di Asia Bibi ha raccontato, invece, di “molti gruppi islamisti che hanno messo una taglia sulla sua testa e che hanno chiesto di ucciderla se dovesse essere liberata”. “Anche i giudici non si vogliono forse prendere la responsabilità di giudicare”. “Lei andava a raccogliere la frutta. Ed è stata accusata di blasfemia, ma l’unica colpa è quella di avere bevuto l’acqua dallo stesso bicchiere delle altre donne musulmane. È solo l’accusa di impurità verso un cristiano che ha contaminato l’acqua e il bicchiere di un musulmano”.