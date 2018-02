Bellanova: “Non c’è lavoro di qualità se non c’è impresa di qualità”

Agenpress. “Non c’è lavoro di qualità se non c’è impresa di qualità. Sostenere il tessuto economico del nostro paese grazie a politiche industriali e a una amplissima strumentazione capace di rifondare un patto tra imprese e lavoro e di sostenere innovazione, qualità, eccellenza è stato l’obiettivo dei Governi prima Renzi e poi Gentiloni e certo non un favore a chicchessia.

Che tale equivoco venga alimentato da chi ha ricoperto cariche istituzionali importanti spiace perché significa non aver colto l’enorme sforzo del centro-sinistra in Parlamento e del Governo per recuperare anni di ritardi e di disattenzioni. Se avessimo veramente voluto fare dei favori molte delle leggi che abbiamo avuto il coraggio di sostenere non sarebbero mai state approvate.

Averlo fatto testimonia meglio di mille parole da che parte siamo stati”.

Così la Vice Ministro Teresa Bellanova.