Berlusconi: “La crisi italiana ha origine con le dimissioni del mio governo. Siamo stati fuori con un gioco di palazzo”

Agenpress. La crisi italiana per il leader di Forza Italia ha origine con le dimissioni del suo governo, evento definito un “colpo di Stato”: “Siamo stati fuori con un gioco di palazzo. Dopo un intrigo con la regia della massima istituzione italiana (ndr Giorgio Napolitano) e con il coinvolgimento dell’Europa, siamo stati costretti a dare le dimissioni».

Oggi in Italia –aggiunge Silvio Berlusconi – “Ci sono tre milioni di poveri in più, tre milioni di disoccupati in più e oltre tre milioni di giovani che non studiano o lavorano più perché sono sfiduciati. Ci sono tre milioni di anziani che hanno bisogno di cure ma non possono permettersele».

“Voglio presentare un referendum “per far scegliere ai cittadini il presidente della Repubblica, per far mettere un vincolo di mandato ai parlamentari, che non potranno tradire il proprio gruppo parlamentare e quindi dovranno dimettersi, e affinché il cittadino assolto non venga più richiamato in appello e non venga più accusato dello stesso reato – conclude Berlusconi – “.