De Petris (LeU): “Grave che uno studente o la sua famiglia aggrediscano il proprio insegnante”

Agenpress. È grave il fatto che uno studente o la sua famiglia aggrediscano il proprio insegnante, che in quanto tale rappresenta anche l’autorità statale. Lo afferma la Senatrice De Petris, esponente di Liberi e Uguali.

“Siamo di fronte a un Paese ogni giorno più gretto, più miserabile, più incarognito, in dissidio profondo con se stesso alimentato anche dall’invito alla violenza e all’uso delle armi che viene da oltreoceano. Per questo bisogna lanciare un allarme democratico”.

“Gli insegnanti sono gli eroi del nostro tempo , sono coloro i quali saranno rendersi invisibili per rendere visibili i piccoli in crescita e la politica che ha fatto? Si chiede la Senatrice Loredana De Petris – ha tentato di smantellarla considerandola il bancomat dello Stato. Il rispetto, l’educazione e la legalità si imparano prima in famiglia e poi a scuola , ma ci vuole uno Stato che ci creda.