Fiat Chrysler dirà addio ai motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022

Agenpress – Secondo il Financial Times, Fiat Chrysler si prepara a dire addio alle auto passeggeri diesel entro il 2022 in seguito al crollo della domanda e all’aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.

L’annuncio nel corso della presentazione del piano industriale l’1 giugno. Secondo il Financial Times, Fca manterrà’ comunque l’opzione diesel per i veicoli commerciali.

Fca manterrà comunque l’opzione diesel per i veicoli commerciali. ll gruppo automobilistico, rimarca il quotidiano, sarebbe così l’ultimo ad annunciare pubblicamente un disimpegno dal diesel dopo che lo scorso anno Toyota ha annunciato di non volere lanciare più alcun modello con questo motore mentre più recentemente Porsche, posseduta dal Volkswagen, ha annunciato la volontà di interrompere la produzione di veicoli a gasolio.