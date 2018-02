Maullu (FI): “Berlusconi perfetto anello di congiunzione tra Italia ed Europa”

Agenpress. “Con il suo intervento odierno a Milano, il presidente Berlusconi ha dimostrato di rappresentare il perfetto anello di congiunzione tra l’Italia e l’Europa.

A differenza delle altre forze politiche, capaci di parlare soltanto di antifascismo, Berlusconi si è soffermato sui temi veri, sul problema della povertà, sul lavoro e sulla sicurezza, ribadendo la necessità di riformare l’Europa e di trasformarla in una potenza internazionale, utile ai cittadini e alle loro esigenze.

Soltanto una figura come Berlusconi può garantire un rapporto proficuo con l’Europa: con gli ultimi governi targati PD, con Renzi e Gentiloni, l’Italia ha perso prestigio e peso specifico, divenendo una nazione gregaria e di second’ordine. Per risolvere alcune tra le sfide più determinanti per il nostro futuro, come quella legata all’immigrazione incontrollata, il rapporto con l’Europa sarà cruciale, e per ottenere risultati concreti servirà un governo che si ispiri allo spirito di Berlusconi e del Ppe, un governo che sappia dialogare con l’Europa da pari a pari.

Negli ultimi anni, ciò non è accaduto, e il nostro Paese è sprofondato nell’emergenza migratoria e nella povertà. Soltanto un centrodestra di ispirazione liberale e riformista potrà rilanciare l’Italia in Europa, e con la guida di Berlusconi potremo aspirare nuovamente a una posizione di spicco tra le nazioni europee”.