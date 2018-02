Maullu (FI): “Italia può tornare a crescere solo con centrodestra”

Agenpress. “Siamo a un bivio cruciale per la storia del nostro Paese: il 4 marzo, attraverso il proprio voto, tutti gli italiani avranno l’occasione di contribuire in prima persona alla creazione di qualcosa di nuovo, a voltare pagina in maniera definitiva. Il nuovo governo dovrà portare una grande ventata di rinnovamento, un’immensa onda di positività che investa il lavoro, le famiglie, le imprese.

È inammissibile che in un Paese come l’Italia le persone in condizioni di povertà assoluta siano 4.7 milioni, il 165% in più rispetto al 2007. Le persone non sono soltanto in difficoltà a causa della mancanza di lavoro, ma sembrano aver perso anche la loro fiducia nella politica, nella possibilità di ritagliarsi un proprio spazio nella società. L’87% delle persone appartenenti al ceto popolare, secondo un recente sondaggio, ha smesso di credere nell’ascesa sociale, nella possibilità di accedere a condizioni lavorative migliori. Tutto ciò è davvero intollerabile: il nuovo governo dovrà ripartire proprio da qui, dal ripristino della fiducia degli italiani.

Un futuro migliore è possibile, ne siamo certi, e si potrà ottenere soltanto con adeguate politiche lavorative e con una particolare attenzione alla formazione dei giovani. Nonostante i proclami del PD, nel corso dell’ultimo anno gli occupati a tempo indeterminato sono aumentati soltanto di 48mila unità, mentre i lavoratori con contratto a termine sono ben 450mila in più.

Insomma, in Italia esiste un esercito di lavoratori del tutto privi di garanzie, ed è proprio su di loro che bisognerà investire. Non con i bonus di Renzi, ma con politiche serie e concrete. Bisognerà tutelare anche la figura del lavoratore, perché non si dovrà più assistere a casi vergognosi come quello della Embraco: il nuovo governo dovrà difendere strenuamente la dignità dei lavoratori, impedendo che venga calpestata dall’arroganza delle multinazionali. Da questo punto di vista, i governi targati PD non si sono dimostrati all’altezza: Renzi e Gentiloni lasciano un’Italia demoralizzata, più povera e meno influente a livello internazionale.

Serve qualcuno che ribalti la situazione in maniera rapida, decisa, serve un governo di centrodestra che riporti il Paese ai livelli che gli competono. Con la guida di Berlusconi, tutto ciò non sarà soltanto possibile, ma sarà anche immediatamente realizzabile”.