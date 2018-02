Salvini giura sul Vangelo e mostra il Rosario. “Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo”

Agenpress – “Non mi appassiona il dibattito sui nomi che ci sono o non ci sono: ho le idee chiare, sono pronto a governare e il centrodestra è compatto. I dibattiti sui nomi lasciamoli al Pd e ai 5 stelle, che perdono un candidato al giorno”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a margine di una visita a un gazebo a Milano sulla richiesta di Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi di fare il nome del suo candidato premier prima delle elezioni.

Salvini ha mostrato una copia della Costituzione italiana e una del Vangelo: “Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, ai 60 milioni di italiani e di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti nella Costituzione e nel sacro Vangelo. Io lo giuro, lo giurate con me? Andiamo a governare, riprendiamoci il Paese”.

“Gli ultimi saranno i primi. C’è il sole, qualcuno là in alto ci sta dando una mano. La Madonnina vuole riportare serenità in Italia”, ha detto Salvini ai suoi sostenitori radunati in piazza Duomo. “Un Paese come il nostro, diceva Benedetto Croce, non può che definirsi cristiano. Questo rosario me lo ha regalato un don, lo ha fatto una donna che combatte in strada e non lo mollo più”, ha continuato il candidato premier.

In un governo di centrodestra guidato dalla Lega e quindi da lui stesso, “alcuni valori saranno di guida: coerenza, onestà e altruismo, che erano alcuni dei valori che un esule italiano portò fino agli ultimi giorni e che morì esattamente 28 anni fa. E’ un presidente della Repubblica che tutti gli italiani si ricordano, Sandro Pertini”, ha affermato Salvini.

Salvini, ha mostrato inoltre il rosario , parlando coi giornalisti durante una visita a un gazebo del partito. A chi gli faceva notare le parole critiche espresse dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per averlo esibito ieri al comizio in piazza Duomo: “Io faccio quello che penso, quello che sento, quello che credo – ha risposto – e penso che l’Italia abbia voglia di tranquillità, di sicurezza, di lavoro di immigrazione controllata e tutto questo si fonda su radici cristiane che sono innegabili. Vedrò di ascoltare tutti e di coinvolgere tutti”. Salvini si è detto pronto a discuterne “anche con Delpini”.