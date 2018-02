Sgarbi contro Silvio Costa che ha detto sì alla proposta di Di Maio a Ministro dell’Ambiente

Agenpress – Vittorio Sgarbi, candidato di centrodestra a Pomigliano d’Arco, contro il generale dei carabinieri Silvio Costa che oggi ha replicato positivamente a Luigi Di Maio che lo ha proposto come Ministro dell’Ambiente.

“E’ un fatto assai grave che un Generale dei Carabinieri, istituzione a garanzia di tutti i cittadini, prima del voto, con una esplicita dichiarazione, per pura propaganda elettorale, contro ogni regola e galateo istituzionale, accetti la proposta d’incarico a ministro da parte di un sedicente candidato Presidente del Consiglio, peraltro di un governo che non ci sarà mai”.

“Non era mai capitato che un Generale, senza prima sospendersi o entrare in aspettativa (dovere etico,prima di tutto) entrasse da protagonista in una campagna elettorale. Ma il contegno, la disciplina, il senso delle istituzioni e dell’onore – si chiede Sgarbi – sono per sempre perduti? Prendiamo atto, dunque, che Silvio Costa non è più il Generale dei Carabinieri degli italiani, ma dei 5 Stelle”.

“Mi auguro che Costa lasci oggi stesso l’Arma dei Carabinieri, così, nell’attesa della nomina a ministro, potrà essere un “Generale privato” del partito 5 Stelle, o in alternativa “guardia privata” del sedicente futuro Presidente del Consiglio, con stipendio da funzionario di partito. In caso contrario il generale Costa, non sarebbe un uomo d’onore”.