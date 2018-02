Siria. Tregua violata, bombe su Ghouta. 7 morti. Papa. “Cessi subito la violenza”

Agenpress – L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che elicotteri del regime di Damasco hanno sganciato barili bomba sui sobborghi della Goutha orientale controllati dai ribelli. Il bilancio è di 7 morti e almeno 30 feriti.

Nell’ultima settimana almeno 500 civili sono stati uccisi nei raid siriani, creando un’ondata di sdegno internazionale che ha portato alla risoluzione dell’Onu.

Fonti vicine al governo di Bashar al Assad riferiscono che le forze di Damasco e le milizie alleate hanno avviato un’operazione per invadere la Ghouta orientale, a est della capitale. Vi sono notizie di scontri armati, mentre un comandante ribelle ha riferito all’agenzia stampa Dpa che è stato respinto un tentativo dell’esercito siriano di penetrare nella regione. Almeno 25 soldati di Damasco, ha detto, sarebbero stati uccisi. L’Osservatorio siriano per i diritti umani segnala anche scontri armati fra le forze turche e i combattenti curdi nella regione settentrionale siriana di Afrin.

L’Ong segnala intanto anche “scontri tra le forze del regime il gruppo ribelle di Jaich al-Islam”. Il segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, aveva lanciato un appello a tutte le parti per consentire “l’immediata consegna di scorte umanitarie”. Mercoledì scorso, parlando al Consiglio, il capo delle Nazioni Unite aveva definito la situazione nel Ghouta “un inferno in terra”.

“Cessi subito la violenza in Siria”, è l’esortazione di Francesco per un Paese “in cui la guerra si è intensificata”. Il Papa chiede che “sia dato accesso agli aiuti umanitari – cibo e medicine – e siano evacuati i feriti e i malati”. All’Angelus, Francesco ha detto: “Questo mese di febbraio è stato uno dei più violenti in sette anni di conflitto: centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani; sono stati colpiti gli ospedali; la gente non può procurarsi da mangiare. Tutto questo è disumano”.