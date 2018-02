Berlusconi. Con flat tax Embraco non andrebbe all’estero. L’Italia ha bisogno di un governo capace

Agenpress – “Matteo Renzi ha detto che la flat tax è come Babbo Natale ed io dico che ha ragione perché porterà doni a tutti, soprattutto ai più deboli. Con la flat tax aziende come la Embraco non vanno all’estero mettendo sul lastrico 500 lavoratori con le loro famiglie e anche lo Stato incasserà di più perchè ci sarà anche meno evasione ed elusione”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Studio Aperto su Italia 1.

“L’Italia non può aspettare ha bisogno di un governo capace di fare subito i provvedimenti per le tante emergenze manifestate, abbiamo peso troppo tempo con questi governi di sinistra che non abbiamo mai votato”, ha aggiunto Berlusconi.

“Nel ’94 ebbi solo due mesi per cercare di mettere insieme una maggioranza che potesse sostenere un governo dopo il colpo di stato di Mani pulite che aveva eliminato i 5 partiti democratici che avevano governato il paese per 50 anni garantendo, tra errori, il miracolo economico e la democrazia. Allora non avemmo il tempo di fare un programma. Oggi, anche forti di quell’esperienza, tutto è andato diversamente”.

“Io mi sono dedicato personalmente alla stesura del programma ed è venuto fuori un programma anche ascoltando elettori che non avevano più votato”, ha spiegato Berlusconi il quale ha raccontato che i delusi non avevano più votato perché non sentivano più il senso di validità del loro voto, “avevano votato, ma poi, con i cambi di casacca, molti parlamentari hanno offeso l’intenzione di voto di chi li aveva mandati al parlamento. Questi elettori erano disgustati, ritenevano che il loro voto fosse inutile darlo”.