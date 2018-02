Elezioni. Labriola (FI): Basta con sterile protesta, serve voto utile e di proposta

Agenpress. “Il 4 marzo gli italiani reagiranno con determinazione a cinque anni di malgoverno, dando fiducia all’unico partito che garantisce il cambiamento vero, Forza Italia. Il Paese necessita di programmazione, non di chiacchiere e polemiche, di discontinuità a politiche senza capo ne coda. Basta dunque alle promesse di Renzi e alla rumorosa e pretestuosa protesta di stampo grillino.

Bisogna voltare pagina e subito. Il PD ha fatto e sta facendo disastri ad ogni livello della macchina legislativa e amministrativa, a Roma come in periferia, le politiche messe in campo dai Democratici a Bari e a Taranto ne sono un esempio chiarissimo. Nel panorama politico nazionale solo Forza Italia può consentire il cambio di passo che inciderà sulla qualità della vita degli italiani”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3.

“Il fallimento del PD e l’altrettanto dannosa ambiguità dei 5 Stelle su tematiche care ai tarantini è lampante – prosegue l’esponente azzurra –. Si pensi all’Ilva, al caos improduttivo del commissariamento statale, alla sprovveduta gestione della cessione da parte del ministro Calenda.

Ma si pensi anche alla prospettata apertura al traffico passeggeri dell’aeroporto di Grottaglie, ancora al palo per colpa dell’ostruzionismo del Movimento, che presentò una risoluzione in commissione Trasporti solo per fermare quella da me presentata. Morale, nessuna delle due risoluzioni ha proseguito l’iter previsto, e nessuna valutazione di fattibilità è stata avviata dall’amministrazione regionale circa l’eventualità di una apertura stagionale dell’aeroporto.

Ai pugliesi, agli italiani tutti, chiedo dunque di dare un voto di proposta, utile, che guardi alla soluzione vera dei problemi”.