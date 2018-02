Germania. Cdu approva la Grosse Koalition con Spd. Merkel. Dobbiamo formare un governo solido

Agenpress – La Cdu tedesca di Angela Merkel ha approvato a grandissima maggioranza il contratto di coalizione della Grosse Koalition con l’Spd, che è alla base del prossimo governo in Germania.

Sui 975 delegati presenti, soltanto 27 hanno votato contro l’intesa raggiunta con i socialdemocratici. Per un governo di Grosse Koalition è decisivo, adesso, il voto della base dell’Spd, che sta consultando con un voto per posta i suoi 463mila tesserati. Il risultato sarà noto domenica 4 marzo.

“Le elezioni ci hanno mostrato che siamo il partito più forte e che contro di noi non si può fare alcun governo, neppure rosso-rosso-verde. Ma il risultato non ha espresso le nostre ambizioni, ed è stato deludente”, ha affermato Angela Merkel. “Abbiamo ceduto 3 milioni di voti ai Liberali e un milione di voti ad Alternative fuer Deutschland, che è diventata la terza forza politica del paese. Siamo di fronte a nuove sfide. Vogliamo recuperare la fiducia e fare meglio”.

Angela Merkel ha ribadito “che la Germania deve formare un governo solido, e che le attese in proposito sono evidenti “anche al di fuori della Germania”. Il destino dell’Europa “è nelle nostre mani o nelle mani di altri. Vogliamo decidere noi, prima che lo facciano altri”. ha detto Merkel, “il mondo è insicuro, incalcolabile e instabile. Nel nostro vicinato domina la guerra. Pensiamo alle immagini dalla Siria. Anche in est dell’Ucraina”, ha detto. “Serve una nuova partenza per l’Europa”. Proprio per quanto riguarda l’Ue, per rassicurare su allentamenti nelle politiche, Merkel ha affermato che “chi fa i suoi compiti a casa avrà la nostra solidarietà. Ma non potrà accadere che si viva a spese degli altri”. La cancelliera ha quindi insistito sul fatto che l’Europa vada rafforzata: la “forza dell’Europa è interesse della Germania”.