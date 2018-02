L’Italia nella morsa del gelo

Agenpress. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla presenza dei rappresentanti delle Strutture Operative, ha fornito un quadro della situazione meteorologica in atto, caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature e verificato, in collegamento video con le Regioni interessate, eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale.

Le richieste di supporto arrivano principalmente dalla Città Metropolitana di Roma che, in linea con le previsioni, e’ stata interessata fin dalla notte, da precipitazioni a carattere nevoso. Nel corso della riunione il Dipartimento ha chiesto l’attivazione dei mezzi della Difesa a supporto delle operazioni di rimozione della neve e del volontariato regionale per assistenza presso alcune stazioni ferroviarie.

“Crollo termico imponente su tutte le regioni; risvegli mattutini il 26 febbraio con -10, -15° sulla pianura padana; Roma innevata, pure Napoli e le coste adriatiche; e il gelo attanaglia tutto il Paese”: ilMeteo.it avvisa che “fino a venerdì il freddo continuerà a congelare l’Italia con temperature sotto la media del periodo di 8-10°”. Da mercoledì pomeriggio (28 febbraio) “giungerà una perturbazione atlantica che porterà la neve anche al Nord. L’ultimo giorno di febbraio inizierà a nevicare in Liguria fin sulle coste, in Piemonte e poi in Lombardia. Tanta neve a Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Genova, Savona, Padova, Venezia, Bologna, Modena. Nevicherà a Firenze”.

L’inizio della primavera meteorologica il 1° marzo, vedrà “nevicate diffuse su tutte le regioni settentrionali, mentre su Toscana, Umbria, Marche e Lazio giungerà gradualmente la pioggia. Tra mercoledì e giovedì tutte le regioni settentrionali si troveranno ricoperte di 5-10 cm di neve, anche più in Emilia Romagna”.

Il direttore del Meteo.it Antonio Sanò annuncia “ancora nevicate sulla pianura padana anche sabato mattina, mentre al Centro pioverà diffusamente con temporali. Per domenica 4 marzo, giorno delle elezioni, una giornata di sole quasi primaverile su gran parte d’Italia”.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, aveva parlato già il 24 febbraio di una “attivazione preventiva delle componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile in vista dell’arrivo di una massa gelida sull’Italia”. Ad un incontro che si è tenuto proprio il 24 febbraio hanno partecipato in video collegamento i rappresentanti di tutte le regioni e, ha sottolineato Borrelli, “a quelle interessate dal sisma del 2016, dove è attivo un pronto dispositivo di volontariato locale, ho chiesto la massima attenzione sulle aree delle casette e dei container per limitare gli eventuali disagi alla popolazione assistita”. Il capo della Protezione Civile ha quindi ringraziato “tutte le componenti e strutture e, specificatamente, i tanti volontari che, in queste e nelle prossime ore, si metteranno a disposizione del sistema con la consueta dedizione e professionalità”.