“Potere al popolo” è anche un libro

Agenpress. Cresce l’entusiasmo intorno alla nuova lista elettorale “Potere al Popolo!”, l’unica novità di queste elezioni politiche. Partita da associazioni, comitati e movimenti di base, in soli tre mesi sta riuscendo, secondo gli ultimi sondaggi, a superare il 3% ed entrare in Parlamento. Ma forte ancora è il silenzio mediatico e tanti ancora non conoscono la lista e le sue ragioni.

Così una serie di scrittori, intellettuali, professori universitari e personaggi politici del calibro di Jean-Luc Mélenchon e Luigi De Magistris, hanno deciso di mettere su un instant book che spiega i perché e i percome di quest’avventura politica. Edito per Mooks Mondadori al prezzo “popolare” di 12 euro, sarà acquistabile in libreria e online da martedì, e sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 28 febbraioo alle 17:30 presso l’Ex OPG “Je so’ pazzo”, lì dove tutto è nato.

Racconti, analisi, elementi di visione e di prospettiva ben oltre le elezioni: tutto questo c’è nel libro, curato da Alessandro Di Rienzo e Salvatore Prinzi, a cui hanno partecipato anche il “capo politico” di “Potere al Popolo!” Viola Carofalo, l’eurodeputata Eleonora Forenza, i giornalisti Christian Raimo e Francesca Fornario, i celebri scrittori Valerio Evangelisti, Stefano Matteo Valenti, Simona Baldanzi, Alberto Prunetti, i professori Guido Carpi, Giuseppe Ferraro, Alberto Ziparo.

Un libro che serve a riflettere sull’attuale fase politica in Italia, sul senso della parola “democrazia”, sulla condizione dei lavoratori e dei precari, sulla devastazione ambientale, sulla necessità del mutualismo e del “controllo popolare”. A completare il testo, l’appello di Citto Maselli al mondo intellettuale che ha già raccolto più di 300 firme. Perché la campagna elettorale e importante, e il Parlamento pure. Ma “Potere al Popolo!” ha dichiarato di voler andare ben oltre: ricostruire una visione di un mondo più solidale e giusto, ridare voce agli ultimi, immaginare il futuro dell’Italia oltre la decadenza attuale.