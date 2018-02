Siria. Putin ordina tregua diurna a Ghouta Est. Al Hussein (Onu), è un mattatoio di esseri umani

Agenpress – Vladimir Putin, ha ordinato da martedì una tregua umanitaria a Ghouta Est, roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco da oltre una settimana sotto intenso attacco. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, la stregua introdotta coprirà dalle 9 di mattina alle 2 del pomeriggio. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato sabato un cessate il fuoco umanitario per permettere l’arrivo di aiuti e l’evacuazione dei feriti ma finora la risoluzione non era stata attuata.

L’Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra’ad Al Hussein, esprimendo cautela sulla tregua in Siria ha affermato che il Ghuta orientale e altre zone in Siria e nel mondo sono diventati dei “mattatoi” di esseri umani.

Zeid ha insistito sulla piena e rapida attuazione della decisione del Consiglio di Sicurezza per un cessate il fuoco di 30 giorni in Siria. “Tuttavia, abbiamo tutte le ragioni per rimanere cauti, alla luce degli attacchi aerei sulla Ghuta orientale che continuano questa mattina” e del “contesto di sette anni di fallimenti per fermare la violenza. Sette anni di uccisioni di massa incessanti e spaventose”, ha dichiarato Zeid in un intervento al Consiglio Onu per i diritti umani, criticando l’uso del diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza: e’ ora che “Cina, Russia e Stati Uniti” pongano fine “all’uso pernicioso del veto”.

Per Zied infatti la Ghuta orientale e altre zone assediate in Siria, l’Ituri e il Kasais nella Repubblica democratica del Congo, Taiz in Yemen, il Burundi, lo stato di Rakhine in Myanmar “sono diventati alcuni dei più’ prolifici mattatoi di esseri umani negli ultimi tempi, perché non si è fatto abbastanza, rapidamente e collettivamente, per evitare la crescita di orrori”.