Siria. Sospetto uso di armi chimiche da parte di Assad. Onu. Fermare questo inferno sulla terra

Agenpress – 25 civili, di cui 7 bambini, sono stati uccisi in un raid compiuto da aerei della Coalizione internazionale a guida Usa contro una sacca di territorio ancora controllato dall’Isis nell’est della Siria. Gli attacchi sono stati effettuati sul villaggio di Al Shaafah, a nord dell’ex bastione dello Stato islamico di Abu Kamal, verso il confine con l’Iraq.

L’Osservatorio nazionale siriano avanza il sospetto che i governativi siriani di Assad abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su Al-Shifuniyah, nella Ghouta orientale. “Diversi civili hanno avuto sintomi di soffocamento, un bimbo è morto”, afferma il portavoce dell’Ong, precisando di non avere ancora informazioni dettagliate sull’episodio e sulla natura delle armi usate nel raid. Veloce la replica ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che ha definito le dichiarazioni sull’uso di armi chimiche una “provocazione”, spiegando che tali accuse sono volte a “denigrare le forze governative”. Secondo Lavrov, dietro le accuse si celerebbe il tentativo degli Stati Uniti di dividere la Siria e creare in quel paese un “quasi-Stato”.

Intanto da Ginevra il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha invitato tutte le parti ad attuare “immediatamente” la tregua di 30 giorni approvata sabato dal Consiglio di Sicurezza. “È giunto il momento di fermare questo inferno sulla terra”, ha tuonato Guterres nel suo discorso di apertura della 37esima sessione del Consiglio dei diritti umani, affermando che “il Ghouta orientale in particolare non può aspettare” e ricordando che “gli sforzi per combattere il terrorismo non sostituiscono” l’obbligo di proteggere i civili “in ogni momento”.