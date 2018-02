Tangenti, chiesta la condanna a 6 anni per Paolo Scaroni

Agenpress. Al processo in corso a Milano il Pubblico Ministero Isidoro Palma ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione per l‘ex Amministratore Delegato dell’ Eni Paolo Scaroni.

Per le società Eni e Saipem una sanzione di 900.000 euro ciascuna. Inoltre è stata chiesta una condanna a 7 anni e 4 mesi per Pietro Varone ex direttore delle attività operative di Saipem, 6 anni per Alessandro Bernini, ex-direttore finanziario di Saipem, 5 anni e 4 mesi per Antonio Vella, attuale chief upstream officer di Eni.

Le accuse per gli imputati sono corruzione internazionale aggravata dalla transnazionalità e riciclaggio. Al centro del processo c’è un presunto pagamento di 197 milioni di euro di tangenti in Algeria.