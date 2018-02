Berlusconi. Contro di me accuse false. Reddito di dignità, povertà, vincolo di mandato e flat tax

Agenpress – “Ci sono state contro di me accuse false, calunniose, da Ruby al “bunga bunga” e alle cene. Tutte falsità che gli italiani hanno capito che erano inventate e ora io sto riprendendo il rapporto con tanti italiani che erano caduti nella trappola dell’uso politico della giustizia”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi, al Forum live Facebook-Ansa. Parlando del prossimo governo, ha ribadito che non ci saranno larghe intese. “Noi non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizione” che in Italia sono percepite come “inciuci”. “Sono sicuro che questo non avverrà, e che noi saremo in grado di avere un governo”.

Sul programma di governo ha annunciato che ci sarà il “reddito di dignità per 4.750 cittadini italiani che sono nella povertà”.

“Porteremo a mille euro le pensioni di tutti i dipendenti e anche di coloro che sono afflitti da disabilità e daremo la pensione a 67 anni a coloro che lavorano di notte, d’estate…”.

“E’ necessario avere più welfare. Un Paese civile non può avere tante persone in povertà. Abbiamo 3 milioni di giovani che non riescono a trovare lavoro e 3 milioni di anziani che non hanno i soldi per le curarsi”.

Berlusconi ha parlato anche del rinnovo contrattuale dei “servitori pubblici che con sprezzo del pericolo lavorano per proteggere i cittadini” e che sono stati di recente interessati da una “elemosina pre-elettorale”. L’ex premier ha inoltre promesso per loro anche un aumento degli organici.

L’introduzione del “vincolo di mandato” nella Costituzione sarà una delle riforme del governo di centrodestra, ha aggiunto sottolineando come sia necessario uno stop “allo spettacolo disgustoso di questi politici con 300 parlamentari passati”, in questa legislatura, “da un gruppo all’altro”.

Sulla legittima difesa ha affermato che “è ridicolo, quando uno si trova in casa un ladro è già il fallimento dello Stato che ha il dovere di difendere la vita e i beni; uno si deve poter difendere a tutte le ore del giorno e della notte”.

“I 5 stelle non sono capaci di amministrare un’edicola, lo hanno dimostrato dovunque siano stati chiamati ad amministrare le città”, ha aggiunto ancora Berlusconi.

Rispondendo a una domanda sulla disponibilità data nei giorni scorsi da Salvini a fare un’intesa con Casapound, ha replicato che “la nostra coalizione non ha nulla a che fare con Casapound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con Casapound né ora né dopo’ le elezioni’.

“La flat tax nei Pesi nei quali è stata adottata ha dato sempre risultati straordinari. “Ha provocato – ha aggiunto – un incredibile aumento della crescita, un aumento dei posti di lavoro e anche delle tasse incassate dallo Stato” che “possono essere utilizzate per i cittadini che sono rimasti indietro”. Berlusconi ha evidenziato che, secondo il programma del centrodestra, la tassa entrerebbe in vigore dal 2019. “Per i primi tre anni – ha sottolineato – dovremo trovare delle importanti coperture, che abbiamo individuato ma dal terzo o quarto anno non costa perché si è sviluppata l’economia e la crescita.

“I miei governi, secondo un’università non certo favorevole a noi, in 9 anni hanno fatto di più dei 50 governi che ci hanno preceduto. Su questo i nostri avversari dicono fandonie, ha detto ancora.

Berlusconi ha poi confermato la presenza alla manifestazione unitaria di coalizione. “Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18”.

Rispondendo se sarebbe pronto a proporsi di nuovo come presidente del Consiglio, qualora tornasse candidabile, in caso di stallo e nuove elezioni tra un anno, ha detto: “Sono a disposizione”.