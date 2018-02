G. Borriello, portavoce Lega Campania ”Maltempo: inadeguate le precauzioni del sindaco. Ulteriore prova d’incapacità. Un plauso ai dipendenti ASIA”

Agenpress – La morsa del maltempo attanaglia da oltre 24 ore la città. Traffico il tilt, mezzi pubblici a singhiozzo e numerosi incidenti stradali. Solo questa mattina, il sindaco, ha diramato avvisi di precauzione e la chiusura delle scuole. Nella zona ospedaliera il traffico e le condizioni meteo hanno bloccato l’intera area con gravissime conseguenze per le emergenze del 118.

“Il sindaco de Magistris, con colpevole ritardo, ha diramato solo questa mattina le misure di precauzione e annunciato la chiusura delle scuole. Anche oggi, nella zona ospedaliera, abbiamo assistito a scene surreali: ambulanze bloccate, autobus in panne e numerosi tamponamenti a catena. Solo l’impegno degli uomini della ASIA del rione alto, ha permesso, a numerose ambulanze, di raggiungere il pronto soccorso. In tanti, con le pale e con le mani nude, si sono adoperati per togliere il ghiaccio dalle strade. Ci domandiamo come siano stati utilizzati i milioni di euro investiti nella Protezione Civile. Troppo facile continuare con lo scaricabarile. Farebbe bene a chiedere scusa per le incapacità organizzative a fronte di un’emergenza diramata e annunciata come evento “memorabile” da tutti i notiziari italiani da una settimana. Sarebbero opportune, invece, le assunzioni di responsabilità dinanzi a tutti i napoletani che hanno pagato, ancora una volta, le inadeguatezza di questa amministrazione”

Così Giancarlo Borriello, portavoce della Lega in Campania, sulle responsabilità del Sindaco De Megistris per le tardive precauzioni per il maltempo diramate alla popolazione.