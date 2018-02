Gentiloni. Il PD ha tanti candidati premier. Spero scissione Leu non sia determinante

Agenpress – “Il Pd ha tanti candidati premier, l’importante è che confermi il suo ruolo di partito guida. Perché la scelta sarà dettata dai risultati e dalla guida saggia del presidente della Repubblica”. Lo ha detto Paolo Gentiloni a “Di Martedì” rispondendo alla domanda se Matteo Renzi sia il candidato premier del Pd.

“La legge elettorale non esprime candidati premier, poi c’è il gioco di società per cui anche partiti dell’1 per cento hanno il leader che dice ‘io sono il candidato premier’. Mi sembra un gioco di figurine, ‘Io sono premier nomino lui ministro dell’interno, ecc'”.

Alla domanda se sia Renzi il candidato del Pd a Palazzo Chigi, Gentiloni ha replicato: “Il Pd ha un segretario, Matteo Renzi, abbiamo una legge elettorale che non prevede un meccanismo di candidati premier. Alla fine gli elettori devono guardare alla sostanza delle proposte e alla credibilità di chi le fa”.

“Ho cercato di dare l’impressione di affrontare i problemi degli italiani, di non metterli sotto al tappeto, di fare un lavoro di squadra, di rispettare le istituzioni e di conoscere i problemi in questione. Stiamo parlando di uno dei dieci Paesi più importanti del mondo, non è il Club di Topolino. Penso che questo messaggio di uno che ce la mette tutta nell’affrontare problemi complessi sia quello per cui una parte degli italiani mi prende sul serio”.

“I governi a guida Pd sono stati 3 in questa legislatura, come tra il 1996 e 2001. Purtroppo è una malattia. Io ho 63 anni, sono attivo nella politica istituzionali da 25, e credo di aver visto 4 scissioni nella sinistra. Queste scissioni hanno spesso determinato danni limitati ma determinanti nel centrosinistra; spero che questa volta siano limitati ma non determinanti. Il fatto che i padri nobili, Prodi e Veltroni, siano scesi in campo per dire ‘il voto è importante, la posta in gioco importante’ mi rassicura”.