“La residenza diventi un asset class per investitori istituzionali”

A poco meno di una settimana dalle elezioni, Renzi incontra a Roma Assoimmobiliare e ad altri organismi del settore.

Silvia M. Rovere, presentando le linee guida del progetto di rilancio del Real Estate, ribadisce la necessità, per la prossima legislatura, di un interlocutore unico a livello governativo.

Agenpress. La Presidente di Assoimmobiliare Silvia M. Rovere, che nella giornata di oggi ha incontrato, a Roma, Matteo Renzi durante un meeting riservato ai settori dell’immobiliare e delle costruzioni – cui hanno partecipato Ance, Assoimmobiliare e altri organismi -, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’industria immobiliare è proiettata già da tempo a trainare il rilancio dell’economia del Paese. Il Real Estate, infatti, con la sua presenza capillare su tutto il territorio, è un’industria in grado di porsi come un forte attivatore economico ed occupazionale per l’intero sistema”.

Sul fronte delle priorità che Assoimmobiliare pone all’attenzione dei Decisori pubblici”, continua Silvia M. Rovere “per mettere l’Industria nelle condizioni di tornare a essere uno dei principali propulsori della crescita e dello sviluppo del Paese, una tematica di primaria importanza è costituita dalla necessità di creare le condizioni affinché la residenza diventi un asset class per gli investitori istituzionali . Tale questione è divenuta un’assoluta priorità per rendere il mercato immobiliare del nostro Paese veramente attrattivo e confrontabile con i mercati più maturi. Si tratta di una sfida enorme perché, attualmente, gli investimenti professionali nella locazione residenziale sono profondamente disincentivati prima di tutto dal problema dell’indetraibilità dell’IVA che di fatto riduce fortemente la redditività, portandola a un livello non attrattivo per gli investitori.

Altro tema prioritario è la complessità delle procedure per la liberazione dell’immobile in caso di morosità, la cui soluzione deve essere a carico del pubblico e non può invece costituire un onere per i privati.