M5S. Di Maio cosa dice del candidato pro-eolico Ruggiero Quarto?

Agenpress – “Dopo i furbetti del rimborso, i massoni, gli indagati e i carabinieri per caso, scoppia un altro clamoroso caso tra i 5Stelle. È quello del candidato al Senato in Puglia Ruggiero Quarto, un vero esempio di ipocrisia in politica e emblema del modo di agire dei grillini. Quarto, infatti, secondo quanto denunciato anche oggi dal candidato di Forza Italia per il Senato Sergio Silvestris, è socio della società che ha dato parere favorevole alla realizzazione di un nuovo impianto eolico a meno di sette miglia dalla costa del Golfo di Manfredonia”.

Lo afferma in una nota il sen. Maurizio Gasparri. “Un progetto che proprio i 5Stelle a parole osteggiano e contro il quale da anni stanno facendo la loro propaganda politica. Sono veramente pessimi. Di Maio che ha da dire? Sa che il suo candidato di punta nel collegio Puglia 3 è lo stesso che ha tratto profitto, attraverso una legittima consulenza professionale, per avallare il progetto della multinazionale Trevi che rappresenta una vera e propria aggressione visiva e ambientale a una delle zone più belle d’Italia e su cui 5Stelle per primi dicono di essere contrari? Questo sono i grillini. Gente incoerente e in malafede. Un vero pericolo per l’Italia”.

