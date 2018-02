M5S. Di Maio presenta la sua squadra di governo. “Persone esperte con testa e cuore”

Agenpress – Luigi Di Maio ha reso noto i nomi della sua squadra di governo. Pasquale Tridico, economista e prof all’università di Roma tre, al Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero, confermata all’Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di diritto privato, alla “P.a., deburocratizzazione e meritocrazia”; Lorenzo Fioramonti, docente di Politica economica a Pretoria, allo Sviluppo economico.

Oggi intanto è saltato anche il nome di Guido Bagatta come possibile ministro dello Sport. Il giornalista e conduttore tv, contattato telefonicamente, si è limitato a dire che “per adesso la soluzione è questa” e rimanda a un comunicato dove spiega: “Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con Luigi Di Maio, che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista ed imprenditore non ci sono, al momento, le condizioni, specialmente temporali, per ipotizzare un impegno istituzionale così importante”.

Il primo nome fatto da Di Maio era stato quello del generale dei Carabinieri Sergio Costa, individuato per il dicastero dell’Ambiente. La presentazione ufficiale sarà giovedì alle 15 al salone delle Fontane all’Eur di Roma:

“Noi veniamo da un’epoca di tecnici che portavano avanti dottrine ma non si erano mai sporcati le mani: io ho chiesto a queste persone di metterci testa e cuore nelle cose che fanno”. Così Luigi Di Maio ha confermato le indiscrezioni stampa, aggiungendo: “Se metti mano alle pensioni non basta far quadrare i conti ma devi vedere che effetto avranno le tue decisioni sulle persone”.

“Lo spirito con cui li abbiamo presentati è quello di mettere le persone giuste al posto giusto, con le loro competenze e la loro storia personale. Se i cittadini ci daranno il consenso avranno una squadra di persone che conoscono il settore che dirigono e la sofferenza delle persone”, ha sottolineato.

“Gentiloni pensa agli inciuci post voto e ai futuri scambi di poltrone, noi pensiamo ai cittadini. Lui vuole fare tutto sotto banco, noi agiamo in trasparenza. Il nostro non è un governo ombra, è alla luce del sole”, ha chiarito Di Maio rispondendo al premier Paolo Gentiloni. “I cittadini hanno diritto di sapere quali persone andranno a occupare i posti di rilievo del governo. Basta promesse non mantenute e mance elettorali. Facciamo sul serio. Gentiloni e tutti gli altri se ne facciano una ragione”, ha concluso.