Renzi firma con la Coldiretti il “Patto della pasta alla finocchiona”. Non vi abbasserò le tasse

Agenpress – “Non vengo a dirvi vi abbasserò le tasse, la priorità per voi non è questa. Dobbiamo pensare di più alle famiglie, non ci sono soldi per tutti, chi racconta di 100 mld di riduzione fiscale con la flax tax sa che vi sta prendendo in giro, diversa è una tassazione più bassa per le società di persone”.

Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Coldiretti, dove ha sottoscritto il Manifesto politico di Coldiretti davanti ad un piatto di spaghetti al pomodoro, il gesto è stato soprannominato ironicamente “Patto della pasta alla finocchiona”, in occasione dell’entrata in vigore del decreto firmato dai Ministri Martina e Calenda, sull’obbligo in etichetta di indicazione di origine del pomodoro e dei suoi derivati.

“Vogliamo fare il pieno alle famiglie, non voglio spendere la carta della promessa choc, possiamo spendere 9 miliardi, non sono i 100 della flat tax. Li vogliamo mettere innanzitutto sui figli: non voglio darvi consigli sulla serata – ha detto scherzando Renzi – ma senza bambini il paese si blocca. Faremo un gigantesco investimento su famiglie e sociale non dico che li spenderemo su voi”.