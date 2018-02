Roma. Raggi. Il sistema ha funzionato, no ad inutili allarmismi. Domani scuole riaperte

Agenpress – La sindaca di Roma Virginia Raggi appena rientrata a Roma dal Messivo si è recata nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia, per presiedere una riunione del centro operatico comunale (coc) sul maltempo.

“Il sistema ha funzionato, no ad inutili allarmismi. Nonostante io fossi fuori ci siamo coordinati benissimo. Noi abbiamo fatto i fatti in maniera ordinata e regolare. Le polemiche le lasciamo ad altri. E poi ci sono i potenti mezzi della tecnica come i cellulari”, ha aggiunto ironizzando, ha detto riferendosi alle polemiche sull’emergenza neve a Roma. Circa la sua assenza per un convegno sul clima a Città del Messico, previsto da tempo, Raggi ha precisato: ”

“La macchina ha lavorato bene, stiamo intervenendo con gli ultimi interventi per lo spargimento di sale sui marciapiedi. Alcuni marciapiedi nelle zone più fredde devono essere liberati, mentre la viabilità scorre. Devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi giorni senza tregua, ci sono stati tanti interventi che continueranno nelle prossime ore”, ha detto ancora annunciando che “domani scuole riaperte regolarmente, secondo le previsioni non ci dovrebbero essere problemi. Continuiamo a lavorare, a liberare alcuni marciapiedi e strade”.