Turchia. Erdogan augura ad una bambina di sei anni di diventare martire

Agenpress – “Ha la bandiera turca in tasca. Se diventerà una martire, a Dio piacendo, la avvolgeremo con quella. Sei pronta a tutto, non è vero?”, ha chiesto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla bambina Amine Tiras, di appena 6 anni che è subito scoppiata a piangere, augurandole di diventare martire per il suo Paese.

Erdogan si trovava a un comizio del suo partito, nel sud della Turchia, dove stava esortando i cittadini a sostenere l’esercito impegnato in Siria, nell’offensiva di Afrin. A un certo punto ha avvistato la bambina di 6 anni tra la folla, vestita con abiti militari e con il berretto marrone. E ha subito chiesto che le venisse avvicinata: innalzata sul palco, la piccola esitante non ha retto allo stress e ha cominciato a piagnucolare.

La Turchia ha una lunga storia di ammirazione smisurata, vicina al culto, nei confronti del proprio esercito. Erdoğan ci ha fatto leva, aggiungendo parecchio radicalismo religioso (per alcune culture musulmane non è così strano augurare a un bambino di morire in battaglia come un “martire”). Dopo il congresso, Erdoğan è stato accusato di avere usato la bambina per fare propaganda, soprattutto sui social network.