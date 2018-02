Cisterna di Latina. Fine tragico, carabiniere spara alla moglie, uccide le bambine e si suicida

Agenpress – Si è chiusa nel peggiore dei modi la vicenda di una famiglia a Cisterna di Latina, dove Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, si è ucciso dopo avere ammazzato le sue bambine di sette e tredici anni, con le quali si era barricato in una stanza dell’appartamento della moglie dalle cinque e trenta di questa mattina.

Dopo avere sparato stamane la moglie Antonietta Gargiulo, 39 anni, con la quale si stava separando, ha sequestrato le figlie, armato della sua pistola d’ordinanza. Il napoletano quarantaquattrenne, in servizio a Velletri dopo aver svolto servizio a Caserta, era barricato in una stanza dell’appartamento del residence “Collina dei Pini”, a Cisterna, nel quale aveva vissuto con moglie e figlie. Con lui c’era solo un negoziatore esperto, incaricato dai carabinieri del colonnello Gabriele Vitaliano. Il suo compito era quello di spingere l’uomo a lasciare libere le sue bambine di 7 e 13 anni.

Antonietta dipendente della Findus e volontaria nella parrocchia San Valentino, avrebbe dovuto separarsi legalmente dal marito il 29 marzo prossimo. Pare fosse già stata aggredita da lui e spesso, anche davanti alle figlie. L’ultima aggressione era avvenuta all’interno del luogo di lavoro di lei. La signora Gargiulo si sarebbe rivolta ai superiori di Capasso rivelando che il marito si era reso protagonista di episodi di violenza.

Questa mattina, alle cinque, Antonietta era scesa di casa ed era andata in garage per salire sulla sua auto e recarsi al lavoro. È arrivato lui, che era appena smontato dal turno di servizio. Ne è seguita una lite violenta. Lui le ha sparato tre colpi partiti dalla sua pistola di ordinanza. Tutti e tre l’hanno colpita: ad uno zigomo, ad una scapola ed all’addome. Entrati ed usciti. A chiamare i carabinieri è stata una vicina di casa di venti anni che abita al quinto piano di una palazzina prospiciente. Ha visto la donna per terra, ha chiesto aiuto. Antonietta Gargiulo era cosciente: “È stato mio marito, ho paura per le mie bambine” ha dett