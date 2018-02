Di Maio. Aboliremo 400 leggi. Fioramonti contro Israele? E’ una fake news

Agenpress- “Il primo provvedimento che prenderemo è in cima ai nostri venti punti del programma: ci sarà anche un ministero per la qualità della vita e aboliremo 400 leggi” . Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio al Forum live Facebook-Ansa.

“Io ho sempre lavorato per la squadra, non sono quello del ‘ghe pensi mi’, non sono l’uomo solo al comando. Dopo la presentazione della squadra di governo e insieme ai candidati delle liste, e con l’esperienza istituzionale che ho fatto in questi 5 anni penso che potremo fare un buon lavoro al governo dell’Italia”, ha risposto a chi ha chiesto come si senta a ritrovarsi così giovane a capo del partito che potrebbe essere il primo alle elezioni.

“Io credo che il Movimento andrà molto bene e non sto pensando a altri scenari”.

“Si rischia di perdere il 6-7 per cento in schede nulle: io consiglio di barrare il simbolo e basta. Così anche chi ha poca dimestichezza non rischia di annullare il proprio voto”.

“Chiedere di andare a votare ai più giovani è la strada sbagliata, anche io nel 2008 mi sono astenuto e poi ho capito che volevo partecipare o questi ragazzi si creano un percorso di partecipazione nelle scuole e nelle università o diventa complicato spiegargli perché è importante andare a votare”.

“Nel 2006 -ha aggiunto – è stato il mio primo voto e ho votato una forza politica che si occupava di disabilità”.

“Spero che gli italiani mi diano maggioranza per poterli ignorare. Il partito di Salvini gira intorno al 14%”, dice ancora Di Maio ma soprattutto “c’è un grande problema: non è che togli la parola ‘Nord’ e uno si dimentica ‘Vesuvio lavali con il fuoco'”.

Su Fioramonti contro Israele Di Maio ha replicato che “è una notizia non vera. Il Movimento non è contro Israele, è contro il boicottaggio e non ha un ministro contro Israele. Fioramonti ha già chiarito quella vicenda e telefonerà all’ambasciatore per chiarire. Mi dispiace che si segua la strumentalizzazione del Pd contro i miei ministri”.