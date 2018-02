Parisi: “Caos treni? Delrio dovrebbe adirarsi con se stesso visto che la responsabilità è sua”

Agenpress. Stefano Parisi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Strano che Delrio si adiri –ha affermato Parisi-. Per cosa si adira? Ha fatto il ministro per 5 anni, è stato il ministro che dava gli indirizzi a Ferrovie dello Stato. Le FS sono un’azienda pubblica, la responsabilità è la sua. E’ incredibile che in questo Paese, ogni volta che c’è il gelo, le Fs saltano per aria. Come è possibile che negli altri Paesi non succede? Non è l’emergenza, è la norma che ci sia gelo in Italia d’inverno.

Considerate che oggi siamo sui giornali, ma quanti ritardi i pendolari italiani sono costretti a subire ogni giorno a causa di queste ferrovie che si occupano solo dell’alta velocità redditizia e non si preoccupano invece di chi lavora e tutti i giorni è costretto a prendere dei treni che sono dei carri bestiame.

Credo che Delrio abbia poco da dire, se non chiudere scusa al Paese per non essere riuscito in questi 5 anni a far diventare le FS un sistema di trasporto da Paese civile. E’ un tema di responsabilità. In Italia non si sa mai chi è il responsabile, il ministro dei trasporti si indigna, ma siamo noi ad essere indignati con lui.

Un amministratore delegato di un’azienda privata che fa un fallimento così grave si sarebbe già dimesso o sarebbe stato dimesso dall’azionariato. Chi governa la classe dirigente di questo Paese deve assumersi le proprie responsabilità”.

Sistema trasporti nel Lazio. “Bisogna cercare di integrare il sistema dei trasporti –ha dichiarato Parisi-. Roma assorbe tantissima pendolarità che viene dalla provincia e dalla regione. Da Ostia verso Roma sono 100mila passeggeri al giorno e la Roma-Lido è la peggiore tratta italiana per i pendolari. Io ho preso questo treno il giorno in cui nevicava e c’era l’aria condizionata fredda accesa.

Questa tratta è data in concessione ad Atac che non è in grado di gestirla. Io credo ci sia la necessità di integrare il sistema dei trasporti tra ferrovie, Atac e Cotral, per fare in modo che il passeggero sia unico nei confronti del sistema dei trasporti, che ci siano biglietti integrati e soprattutto che ci siano qualità e puntualità.

Questo deve essere fatto con un concerto di collaborazione istituzionale tra Regione, Comune, Fs e società di trasporti. Non è solo un tema di pendolarismo, ma anche di turismo”.