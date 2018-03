Al via bus navetta Interporto di Bologna con la stazione ferroviaria di Funo Centergross

A partire da lunedì 5 marzo un servizio di autobus collegherà l’Interporto di Bologna con la stazione ferroviaria di Funo Centergross, in corrispondenza dei treni in arrivo e partenza da e per Bologna e Ferrara.

La navetta passerà anche dai punti di ristoro collocati all’interno dell’infrastruttura, facilitando così la mobilità di tutte le risorse impiegate nelle aziende che popolano l’interporto.

L’organizzazione di tale navetta è frutto di un’indagine presso le aziende insediate sulle reali esigenze dei lavoratori impiegati, a cui è seguito uno studio più approfondito per strutturare un servizio su misura in termini di capienza, orari e percorsi. Tale servizio va quindi ad aggiungersi a quelli di mobilità già esistenti (linee autobus TPER 95 e 448 che partono dal centro di Bologna), ampliando l’offerta per coprire maggiori fasce orarie.

Servizio dedicato alle aziende ed organizzato da Interporto Bologna SpA con i contributi di Interporto Bologna, Prologis e Vailog, la navetta servirà le aziende che hanno aderito al progetto. In ogni caso, le aziende interessate potranno aderire anche successivamente.

Il progetto è frutto di un grande impegno di Interporto per supportare le aziende insediate ed ampliare i servizi alla comunità che lo popola quotidianamente.