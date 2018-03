Casapound. Di Stefano: “entreremo in Parlamento e travolgeremo la politica italiana”

Agenpress – “Noi non parliamo di passato ma di futuro, non predichiamo l’odio ma l’amore profondo per l’Italia e parliamo a tutti gli italiani”.

Lo ha detto il segretario nazionale di Casapound Simone Di Stefano all’iniziativa di chiusura della campagna elettorale a piazza della Rotonda a Roma. Secondo il leader di Casapound “la sinistra ha smesso di parlare a lavoratori e disoccupati, è normale che quegli elettori guardino a noi come unica possibilità. La signora che non arriva a fine mese o il padre di famiglia disoccupato non mangiano lo ius soli e l’antifascismo, e tanti lo hanno capito benissimo”. Il centrodestra è “una truffa” perché “dice che vincerà ma non hanno la possibilità di fare un governo: Berlusconi prenderà i voti degli italiani e li porterà a un governo tecnico peggiore di quello di Monti”.

Il M5S è invece “una speranza appassita: 160 parlamentari di cui nessuno ricorda il nome, e ora parlano con Di Maio coi poteri forti di Washington e Londra”. Inoltre “candidano persone già espulse che si venderanno subito al governo tecnico”.

“Entreremo in Parlamento e travolgeremo la politica italiana, abbiamo le idee e i contenuti. Uniti fino alla vittoria, saremo inflessibili. Lo abbiamo detto con figure retoriche come le ‘sedie che volano’: stia tranquilla Boldrini, le sedie non si staccano mai dal sedere dei parlamentari”, ha aggiunto ha conclusione del suo intervento alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale a Piazza della Rotonda a Roma. In piazza centinaia di persone con bandiere tricolori, con la ‘tartaruga frecciata’ e ‘No-Ue’.

Secondo Di Stefano lo ius soli sarà il primo punto dell’ agenda del “governo tecnico” che uscirà dalle urne: “Non ve lo dicono perché è contro il volere popolare: troverete la più dura opposizione”. La manifestazione, iniziata poco dopo le 18 e durata circa un’ora, si è conclusa con l’inno di Mameli e con l’accensione di fumogeni tricolori.