Elezioni: Boccardi (FI), detassare chi assume e premiare chi non licenzia

Agenpress. “Come ha annunciato il Presidente Berlusconi, nei primi consigli dei ministri del governo di centrodestra con un decreto legge toglieremo ogni tassa e ogni contribuzione alle aziende che assumono un giovane; questo sarà uno stimolo fondamentale per i tantissimi giovani che al Sud non trovano lavoro.

A fianco a questo provvedimento, bisognerà prevedere misure per premiare quelle aziende che in questo periodo di crisi non hanno licenziato, hanno fatto enormi sacrifici pur di mantenere inalterata la forza lavoro e non lasciare nessuno a casa”.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Michele Boccardi, candidato nella circoscrizione Puglia 2 al Senato.