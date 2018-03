Lecco. Domenica 4 marzo si svolgerà la maratonina “4 ZAMPE RUN”. Interviene l’on. Brambilla

Agenpress – L’on. Michela Vittoria Brambilla, in qualità di madrina della manifestazione, parteciperà all’undicesima “Maratonina città di Lecco – 4zampe run – bimbi run”. Appuntamento a partire dalle 7,30 alla palestra del liceo A. Manzoni di via Ghislanzoni 7; partenza alle ore 9,35 da piazza Cermenati e alle 12,30 premiazione e rinfresco sempre a piazza Cermenati. “Eventi come questi – ha detto l’on. Brambilla – sono importanti perché riconoscono il valore sociale degli animali e l’importanza del rapporto che sono in grado di sviluppare con gli uomini”.