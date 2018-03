Lettera delle 3 figlie in un celerino agli italiani

Agenpress. Siamo le tre figlie di un Poliziotto del Reparto Mobile di Roma; abbiamo visto quanto accaduto a Torino ed in particolare la furia sconsiderata della maestra che insulta i POLIZIOTTI.

Noi 3 siamo cresciute nell’ambiente POLIZIA, vediamo la divisa di nostro padre tutti i giorni, ormai fa parte della nostra vita….una vita senza POLIZIA non riusciamo a vederla!

Da anni vediamo e sappiamo i sacrifici di nostro padre per andare a lavoro, quel lavoro che lui ama come una seconda Famiglia, come ama la nostra Italia e gli Italiani al punto da rischiare la vita sua assieme ai suoi colleghi che chiama FRATELLI.

Quando sentiamo ai telegiornali notizie sugli scontri che vengono dalla piazza il nostro pensiero va a nostro padre ed ai suoi colleghi…molti li conosciamo e sono anche loro padri di figlie come noi! Non è facile convivere con le preoccupazioni di e per un papà che sappiamo in prima linea da tanti anni…non ha saltato un grande evento (così lo chiamano loro!) e noi con la nostra mamma ce le siamo gustate tutte! Sappiamo che sono Uomini veri che non rischierebbero la vita per un colpo di testa ma solo per salvare qualcuno.

In questa Società in cui solo la #FamigliaPolizia capisce realmente le esigenze e le difficoltà dei poliziotti continuiamo però tutti i giorni a sentire insulti e vedere immagini terrificanti. Eravamo piccole ma ricordiamo quanto nostro padre ha pianto e tuttora si emoziona ricordando Filippo Raciti, uno di loro!

Quando li insultate voi non capite cosa significhi per loro metterci la faccia, non poter reagire, mantenere la calma sapendo che al primo passo falso – LEGITTIMA DIFESA – finiscono davanti a un giudice e rischiano la galera! Quando voi insultate i POLIZIOTTI ed in particolare i NOSTRI CELERINI voi insultate NOI, le nostre, le loro FAMIGLIE. Non insultate solo i poliziotti perché noi lo sappiamo….quando loro escono di servizio ed indossano quella divisa che per noi è SICUREZZA e VITA portano con sé tutta la loro vita, soprattutto noi figli!

Ci teniamo a dire un’ultima cosa, il nostro papà NON è un EROE, il nostro papà è solo un Uomo Vero, uno che ci ha insegnato a non nasconderci dietro uno striscione od un passamontagna ma ad andare a testa alta con orgoglio quando non si hanno pregiudizi.

Altro che fascismi e antifascismi….dai colleghi-fratelli di nostro padre abbiamo imparato a rispettare tutti, il loro esempio di vita per noi è DEMOCRAZIA e rispetto per tutti, soprattutto i più deboli! Li abbiamo visti emozionarsi e piangere, sudare e sacrificarsi per le feste organizzate per Amatrice e per i terremotati o ancora per i bambini del Bambin Gesù.

SONO UOMINI VERI, NON EROI….non stiamo qui a fare il nostro piagnisteo per nostro padre, siamo qui a dirvi che quando insultate un solo Poliziotto offendete l’Italia e gli Italiani che ancora credono a Libertà e Giustizia.

Noi sappiamo rispettare il pensiero degli altri, voi ne siete capaci??

Provateci un attimo e vi renderete conto che la vostra Libertà passa anche per i nostri sacrifici di figli di Uomini Veri.

Il vostro esame di coscienza vi renderà liberi come siamo libere noi 3, figlie di un Celerino.

Rachele

Alessia

Sara