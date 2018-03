M5S. Salvatore Giuliano dice di non conoscere Renzi, ma lui lo smentisce. E’ nostro consulente

Agenpress – “Sono stato presentato 4 ore fa e ho scoperto di essere stato quello che ha scritto la Buona Scuola, non ho scritto un rigo. Scopro di avere amicizie importanti, io l’onorevole Matteo Renzi l’ho visto due volte in pubbliche occasioni, ho una concezione di versa di amicizia. Questa mattina in una trasmissione ho usato forse un termine troppo morbido, dicendo superiamo la riforma. Allora dico riscriviamola”.

Lo afferma il candidato M5S al ministero dell’Istruzione Salvatore Giuliano.

“Ho partecipato ai cantieri, occupandomi dei laboratori tecnologici, da maggio a giugno dell’anno prima della Buona Scuola. La Buona Scuola che è uscita non era minimamente quella per la quale, attraverso i laboratori, avevo dato indicazioni”, spiega ancora Giuliano. “Serve una scuola funzionale dello spazio in cui si insegna. E’ evidente che deve avere oltre agli ambienti, una stabilità del parco docenti, una progressiva stabilizzazione dei precari e un aumento del tempo delle attività extra-curriculari”, spiega ancora Giuliano.

Ma Matteo Renzi dice il contrario. “Novembre 2015: c’è un video di un convegno a Venaria in cui Giuliano mi dice ‘presidente vada avanti’. Non ha scritto la riforma? L’avrà letta. Ma era consulente del ministro, immagino pagato, su questi temi”, afferma.

“Se c’è uno che ha fatto la Buona scuola o Di Maio dice ‘bene gli 80 euro’ o il candidato all’Agricoltura dice bene Martina, io dico allora perché tanto odio in questi anni? Il Pd non odia nessuno ma vogliamo soldi alle famiglie, lavoro, Stati Uniti d’Europa e stare dentro l’Euro”, sottolinea.

Giuliano “è un nostro amico, è un consulente della Giannini e della Fedeli. E’ un preside, anche bravo, che ci ha aiutato a scrivere la riforma della Buona scuola. In tanti momenti, anche di polemiche e insulti, lo ricordo darmi il sostegno pubblico: ‘presidente sono con lei, vada avanti’. La nota di oggi? Penso che ce l’abbia fatta Casaleggio”.