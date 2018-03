Agenpress. “Anche i dati Istat di questa mattina sulla crescita del PIL (+1,5%), l’aumento degli occupati e la diminuzione del deficit pubblico sono la conferma che in questi anni abbiamo fatto il nostro dovere nell’interesse del Paese.

Ci sono ancora molte persone per cui la crisi non è passata e che vivono nella precarietà, serve prima di tutto per loro non interrompere le riforme avviate!”, lo scrive su facebook il senatore PD Franco Mirabelli, candidato al Senato in Lombardia.