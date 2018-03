NoCeta. Pecoraro Scanio: “Prossimo Parlamento avrà maggioranza assoluta per bocciare trattato pericoloso”

5504 candidati alle elezioni politiche si sono impegnati a bocciare nel prossimo Parlamento la ratifica del CETA, l’accordo commerciale di libero scambio tra Europa e Canada che mette a rischio agricoltura, ambiente, diritti dei consumatori e dei lavoratori. Le adesioni degli aspiranti parlamentari sono state raccolte da Coldiretti su tutto il territorio nazionale, presso i Mercati degli agricoltori di Campagna Amica, dalla campagna #NoCeta #NonTratto promossa da Stop TTIP / Stop CETA e dall’iniziativa di Fondazione UniVerde, TeleAmbiente e SOS Terra Onlus attraverso una chiamata all’azione lanciata ai candidati di tutti gli schieramenti: bocciare la ratifica del CETA e cambiare l’agenda commerciale europea.

Agenpress. Secondo una stima prudenziale, sulla base di tutti i sondaggi realizzati, dei capilista nei collegi plurinominali e dei candidati negli uninominali che hanno sottoscritto l’impegno, oltre 400 deputati e oltre 200 senatori eletti, saranno schierati per la bocciatura del CETA. Hanno infatti aderito alla campagna #NoCeta tutti i candidati di MoVimento 5 Stelle, Liberi e Uguali, Lega, Fratelli d’Italia, Potere al Popolo, gran parte dei candidati nei collegi uninominali delle tre principali coalizioni e almeno un terzo dei potenziali eletti del Partito Democratico e di Forza Italia.

Ad esprimere soddisfazione, tirando le somme di questa capillare azione congiunta, è Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente: “Il prossimo Parlamento, qualunque sarà la possibile maggioranza di governo, potrà avere una chiara maggioranza a favore della bocciatura del CETA. Il voto del Parlamento italiano potrà così salvare l’Europa dai pesanti effetti di questo pericolosissimo trattato che mette a rischio anche le scelte dell’Italia su OGM e grano senza glifosato. Il nostro compito, all’indomani delle elezioni – fa sapere il Presidente della Fondazione UniVerde e Coordinatore del Comitato scientifico di Campagna Amica – sarà quello di vigilare affinché le liste e i candidati mantengano la parola”.

I risultati della campagna #NoCeta sono stati presentati questa mattina alla Sala Nassiriya di Palazzo Madama, nel corso della conferenza stampa “#NOCETA. Tutelare gli agricoltori e consumatori, ambiente e diritti dei lavoratori. L’impegno delle forze politiche”, promossa da Teleambiente, Fondazione UniVerde, Stop TTIP/Stop CETA, Campagna Amica e grazie alla disponibilità della Sen. Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto del Senato.

Il CETA è entrato in vigore in Italia in via provvisoria lo scorso 21 settembre 2017, in attesa della piena validità, quando cioè tutti i 28 parlamenti dei Paesi UE l’avranno approvato.

“Il CETA, e altri accordi internazionali in corso di ratifica, azzerano l’agricoltura delle identità, la cultura dei mestieri ed espongono le piccole imprese italiane alla concorrenza diretta dei colossi industriali nordamericani – sottolinea Stefano Masini, Responsabile Ambiente di Coldiretti – Senza dimenticare che il Canada fa uso di 99 sostanze diserbanti che in Europa sono vietate, come il glifosato. Non vogliamo trovare sui nostri scaffali prodotti importati che sono al limite della sicurezza alimentare”.

I promotori dell’iniziativa hanno sottolineato la necessità di bocciare il CETA per porre le basi di un commercio più giusto ed equo, che ponga i cittadini al di sopra delle ratifiche di accordi internazionali senza un’adeguata e trasparente partecipazione dei consumatori, dei loro rappresentanti e delle loro organizzazioni.

“Il risultato di questa campagna è molto importante perché ci aiuterà a riaprire in Europa una discussione intelligente sui trattati commerciali che ci danneggiano – commenta la portavoce di Stop TTIP/Stop CETA, Monica Di Sisto – Siamo sicuri che a partire dal CETA riusciremo a dare un contributo costruttivo all’Italia”.

Alla conferenza stampa hanno dato l’adesione i rappresentanti degli schieramenti politici: Loredana De Petris (Senatrice Liberi e Uguali), Elena Fattori (Senatrice M5S), Colomba Mongiello (Deputata PD), Paolo Russo (Deputato Forza Italia), Guido Guidesi (Deputato Lega), Federico Iadicicco (Fratelli d’Italia), Francesco Alemanni (Insieme), Maurizio Acerbo (Potere al Popolo).