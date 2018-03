Polonia, Maullu (FI): “Legge Shoah è una vergogna per tutta l’Ue”

Agenpress. “Con l’entrata in vigore della legge sulla Shoah, la Polonia ha esposto se stessa e l’intera Europa a una pessima figura davanti al resto del mondo. La legge, cancellando di fatto la storia, vieta qualsiasi riferimento alle responsabilità polacche nel corso della seconda guerra mondiale, e prevede pene severe per chi sostenga l’esistenza di una connessione tra la Polonia e i campi di concentramento nazisti.

In un momento in cui l’antisemitismo sembra rappresentare una minaccia viva e allarmante, specialmente per i Paesi dell’Unione Europea, l’entrata in vigore della legge rappresenta un colpo durissimo al contrasto dell’odio, dell’antisemitismo e di ogni estremismo religioso.

Dall’Europa ci aspettiamo una reazione immediata, perché questa legge è del tutto inammissibile”.