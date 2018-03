Roma. Berlusconi, Salvini, Meloni, Fitto uniti contro ogni inciucio. Vincerà la coalizione

Agenpress – “Abbiamo la speranza di poter raggiungere la maggioranza sia alla Camera che al Senato per formare un governo solido di cui il Paese ha bisogno”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della manifestazione al Tempio di Adriano che ha visto riunito tutto il centrodestra, Giorgia Meloni (FDI), Matteo Salvini (Lega) e Raffaele Fitto (Noi con l’Italia). In sala è presente anche Stefano Parisi candidato del centrodestra per la regione Lazio.

“Vincerà la coalizione di centrodestra composta da questi 4 eroi che vedete seduti a questo tavolo”.

“Dal momento in cui saremo maggioranza vi garantiamo che la nostra lealtà sarà assoluta. Saremo una forza di aggressione rispetto a tutto quello che ha fatto la sinistra”, ha aggiunto Berlusconi, che ha escluso ogni inciucio. “Ciascuno di noi ha preso l’assoluto impegno di non aprire a degli inciuci o ad altre coalizioni se non raggiungiamo la maggioranza. Questo è un impegno che manterremo perché la prima regola da mantenere in politica è rispettare gli impegni che si assumono davanti agli elettori”.

“Nei primi Consigli dei ministri porteremmo un provvedimento che tolga le tasse alle aziende che assumono disoccupati”, ha annunciato l’ex premier.

“Telefonate a tutte le persone che conoscete, convincete gli indecisi. Siate missionari, andate tutti a votare. Andate a prelevare pure le vostre zie vecchiette e portatele a votare…”, ha aggiunto ancora, mentre Matteo Salvini ha annunciato che saranno aboliti “i vitalizi degli ex parlamentari. Quando saremo al governo ci riproveremo assolutamente”.

“Non sono sicuro mai di nulla ma il clima è buono”, ha detto ancora. “Si capisce che vinciamo perché ci sono giornalisti che arrivano dal Giappone dalla Francia dalle Germania, si sono svegliati. Vinceremo nonostante il vergognoso silenzio di gran parte della stampa televisiva italiana, che hanno provato a cancellare la piazza stupenda di sabato scorso con 50 mila persone per bene, ma fortunatamente c’è la rete”. “Questa è Roma non quei quattro delinquenti dei centri sociali che vanno in giro. Non è la Roma a una stella di un sindaco che abbiamo il dovere di mandare a casa perchè sta combinando solo disastri tra buche e monnezza”.

“Riforma della scuola e cancellazione della “pessima scuola” di Renzi sarà una priorità per il mio governo. Ho appreso con stupore che nemmeno i 5 stelle intendono cancellare la “buona scuola” di Renzi, ribadisco che l’abolizione di questa oscena riforma e di una scuola che rimette al centro dignità e professionalità degli insegnanti sarà una priorità per il mio governo”.

“Non vedo l’ora che ci mandiate al governo per abolire la legge Fornero. Abbiamo poi una legge già pronta come la legittima difesa che per noi è sempre legittima, gli amici del Pd hanno approvato la legittima difesa di notte quindi nel nostro Paese si può delinquere in base all’ora legale”, ha aggiunto ancora Salvini.

L’ex premier allora interviene dicendo: “Se un ladro entra in una gioielleria gli devi chiedere ‘scusi ma è una pistola vera o no’, solo allora ti puoi difendere. Se ti trovi uno in casa significa che lo Stato ha già fallito perché la prima cosa che deve fare il Paese è la sicurezza dei cittadini”. A quel punto riprende la parola Salvini che aggiunge: “Non credo che se noi andiamo al governo possano scomparire tutti i ladri ma con noi finiranno in galera e lavoreranno per ripagare quanto fatto”.

Giorgia Meloni ha parlato di “un patto di pietra. Chiediamo in chiusura di campagna elettorale agli italiani di avere fiducia in noi di credere che possiamo dare a questa nazione un governo di patrioti. Io ho chiesto ai miei alleati di ripagare questa fiducia con una coerenza, con una serietà, con una concretezza e con una coesione che abbiano la forza della pietra, oggi siamo in Piazza di Pietra e mi è venuta questa immagine”.

“Sono molto contenta – prosegue – che Berlusconi e gli altri abbiano voluto chiarire la loro indisponibilità a dare i voti della coalizione per fare altro. Sarebbe stato meglio che avessero partecipato alla manifestazione anti inciucio mi pare comunque un segnale importante e sono contenta di aver ottenuto quest’altra importante vittoria”.

“Di Maio ha lanciato una serie di malcapitati come sua squadra di governo io credo che anche dalla composizione del governo stesso noi riusciremo a stabilire le nostre priorità. A me piacerebbe che si facesse il ministero della Giustizia sociale ma prima dei ministri sono importanti gli obiettivi”, ha detto ancora.

“Grazie di essere qui, sono felice che abbiamo trovato un momento per stare insieme. E’ importante che gli italiani ci vedessero insieme. Ci sono due scelte: o vince il centrodestra o è il caos e nel caos c’è il ritorno alle urne, il governi di inciuci. O diamo al Paese un governo di patrioti oppure l’Italia avrà un altro governo di sudditi da quando è stato destituito il nostro governo nel 2011 l’unico che faceva gli interessi degli italiani. Dobbiamo essere chiari, chiediamo agli italiani anche ai delusi di andare a votare per dare al Paese un governo che faccia i loro interessi”.

“Oggi ci diciamo che il centrodestra è l’unico perimetro possibile, oggi siamo riusciti fare la manifestazione anti inciucio. Noi siamo pronti a governare”.