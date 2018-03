Russia. Putin presenta super-missile “invulnerabile”. E agli americani dice: adesso ascoltateci

Agenpress – A tre settimane dalle presidenziali che con ogni probabilità lo confermeranno ai vertici del potere in Russia per altri sei anni, Vladimir Putin sfrutta l’annuale discorso alle Camere riunite per lanciare un monito agli Stati Uniti: “Abbiamo detto diverse volte che avremmo reagito al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Allora non ci avete ascoltato. Ascoltateci adesso”.

In diretta tv a reti unificate, Putin non ha parlato dall’elegante sala di San Giorgio del Cremlino, ma dal Maneggio, poco distante dalla Piazza Rossa e capace di accogliere più persone. Ma soprattutto di contenere un megaschermo come quello dal quale, tra video e grafici interattivi, Putin ha descritto le nuove temibili armi nucleari a sua disposizione.

Oltre al “super-missile” “invulnerabile” che non ha ancora un nome – e sul quale fonti americane citate dalla Cnn hanno sollevato grossi dubbi, bollando l’uscita di Putin come una mossa elettorale – ci sono il nuovo razzo balistico intercontinentale Sarmat, che sostituiràun gigante sovietico come il Voevoda (Ss-18 Satan secondo la nomenclatura Nato) e, ha sottolineato Putin, “non ha praticamente limiti di gittata, capace di attaccare sia attraverso il Polo Nord che il Polo Sud”. E ancora i “droni-missili subacquei” la cui velocità “supera di diverse volte quella dei sommergibili, dei siluri e di tutti i tipi di nave” e “possono essere armati con proiettili nucleari e non”. E poi tutta una serie di armi ipersoniche e laser.