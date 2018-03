On. Stefano Fassina (LeU) continua effetto precarizzante Jobs Act

Agenpress. Anche i dati di Gennaio confermano l’effetto precarizzante del Jobs Act: nonostante i 20 miliardi di euro spesi per i cosiddetti contratti a tutele crescenti, dilaga la precarietà e l’occupazione part-time, mentre calano i dipendenti a tempo indeterminato.

Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali.

Prima di tutto, prosegue Fassina, ricordiamo che occupato non equivale a posto di lavoro: è occupato, secondo Istat, chi nella settimana della rilevazione svolge almeno un’ora di lavoro. Poi, i dati. Quelli del mese di Gennaio sono impietosi, ma per serietà leggiamo l’andamento dell’ultimo anno: gli occupati dipendenti aumentano di 347.000 unità, ma calano i tempi indeterminati di 62.000 unità mentre sono 409.000 in più gli occupati a tempo determinato. Ma l’aumento degli occupati in Italia, sebbene precari, è merito del Jobs Act, come ripete il Pd? No, l’aumento è frutto del miglioramento del Pil che, a sua volta, dipende dalle politiche della Bce.

Infatti, la nostra crescita economica continua a essere meno della metà dell’euro-zona e il nostro tasso di disoccupazione registra una riduzione di mezzo punto percentuale a fronte della riduzione di un punto percentuale nella nostra area monetaria. È necessario imboccare una via alternativa alle politiche liberiste del Pd e di +Europa: al posto dei bonus e dello smantellamento dei diritti dei lavoratori servono investimenti pubblici in piccole opere per la domanda interna e la buona occupazione, conclude Fassina.