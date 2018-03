Strage Cisterna. Domani il funerale a Napoli di Luigi Capasso. Non ancora fissato quello delle bambine

Agenpress – Si terranno domani, venerdì 2 marzo, a Napoli, nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori, Secondigliano, i funerali di Luigi Capasso, il carabiniere che ieri a Cisterna ha sparato tre colpi ferendo gravemente la ex moglie Antonietta Gargiulo e ha poi ucciso le due figlie di 14 e 8 anni. Per volontà dei familiari non sono stati invece ancora fissati i funerali di Alessia e Martina. Non sarà effettuata l’autopsia e le salme si trovano da questa mattina nella camera mortuaria del cimitero di Cisterna, come quella del padre Luigi Capasso.

Questo pomeriggio, nella chiesa di San Francesco a Cisterna è stata celebrata una messa per le due giovani vittime mentre domenica 4 marzo alle 17 è stata organizzata da un gruppo di cittadini una fiaccolata nel quartiere in cui le bambine vivevano con la madre.

Il commissario straordinario del Comune di Cisterna Monica Ferrara Minolfi ha annunciato che sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Alessia e Martina. “Ho preferito il silenzio alle parole – ha detto – Ho lasciato il posto alla preghiera e alla riflessione nel momento di forte dolore della comunità. Oggi Cisterna si sveglia incredula e affranta. Nei visi di tutti i cittadini è scolpita la commozione di un’intera comunità segnata dal dolore. Eravamo tutti fiduciosi e speravamo in un epilogo diverso per le due vittime innocenti di questa dolorosa tragedia. Il pensiero di oggi va alla mamma dei due piccoli angeli e mi stringo al dolore dei familiari e a quanti hanno conosciuto questa famiglia”.