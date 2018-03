Trenord al collasso per pochi centimetri di neve – Trenord precisa: “Piano riduzione circolazione deciso da RFI”

Agenpress. “Sono capaci tutti di fare piani di cancellazioni. Quello che andava fatto era un piano di rinforzo addetti e di pulizia degli scambi adeguato per non sopprimere nessun treno, come avviene in ogni ferrovia del mondo quando cadono pochi centimetri di neve.

Nonostante la neve di oggi fosse largamente preannunciata da tutti i meteo, ancora una volta Trenord e Rfi dimostrano una gestione inefficiente e dilettantistica, sebbene i contribuenti lombardi sborsino ogni anno quasi un miliardo di euro per avere quotidiani disagi.

Sorprende che non siano ancora state rassegnate le dimissioni dai manager ferroviari”.

Così Dario Balotta, candidato alle elezioni regionali in Lombardia con Liberi e Uguali

MALTEMPO LOMBARDIA: PIANO RIDUZIONE CIRCOLAZIONE DECISO DA RFI

In merito a quanto dichiarato da Dario Balotta, precisiamo che la riduzione del servizio è stata predisposta dal gestore dell’infrastruttura RFI (Rete Ferroviaria Italiana), non da Trenord.

Come comunicato già ieri, nella serata di mercoledì 28 febbraio, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato a Trenord che “stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio”, oggi 1 marzo sarebbe stato attivato lo “Stato di emergenza grave previsto nei Piani neve e gelo”.

