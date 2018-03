Bellanova: “Firma no-Tap di Massimo D’Alema: demagogica, inutile, irrilevante”

Agenpress. “Mossa demagogica, inutile, ininfluente”. Così la Vice Ministro Teresa Bellanova a proposito della sottoscrizione da parte dell’On. D’Alema dell’Appello No-Tap rivolto dal sindaco di Melendugno.

“L’On. D’Alema”, prosegue la ViceMinistro Bellanova, “lo stesso che senza passare dal Parlamento schierò il nostro Paese contro il Kossovo, poco tempo fa giudicava questa infrastruttura

un tubicino di nessun rilievo, definiva – con il moto di fastidio che gli è proprio – del tutto ingiustificato ed esagerato il timore delle popolazioni locali e completamente irrilevante

l’impatto ambientale. Assolutamente infondato, inoltre, il rischio per la salute.

Per racimolare qualche voto in campagna elettorale tutti hanno il diritto di cambiare idea.

Quello che non si può fare è prendere in giro istituzioni e cittadini.

Quel procedimento, come l’on. D’Alema sa perfettamente, non è più nella disponibilità della politica. Lo sai lui e lo sanno coloro che firmano. Saranno i giudici, e solo i giudici eventualmente, a riscontrare le illegittimità denunciate. Oggi nessuno può bloccare nulla anche perché – lo ricordo – quello è un procedimento definito dopo una consultazione pubblica durata due anni, in cui chiunque avesse avuto qualcosa da dire lo ha potuto fare. Un procedimento su cui il Parlamento italiano a grandissima maggioranza si è espresso a favore, incardinato a livello europeo e transnazionale.

Modificare alcunché è impossibile. Nemmeno con i poteri magici che evidentemente l’On. D’Alema ritiene di possedere”.