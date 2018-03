Antonio Tajani interviene all’incontro promosso dalla Link Campus University “L’Europa, l’Italia e la politica mondiale: proposte e risposte”.

Presente l’Assoimmobiliare con il Direttore generale Paolo Crisafi

Agenpress. Diverse le personalità del mondo accademico, economico e politico che oggi hanno preso parte all’incontro tenutosi a Roma alla Link Campus University “L’Europa “L’Europa, l’Italia e la politica mondiale: proposte e risposte”.

All’incontro, che si colloca nella cornice degli eventi di alto livello prompossi dall’Ateneo che pongono al centro del dibattito i grandi temi dell’Europa e della mondialità, è intervenuto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che ha presentato la testimonianza della sua significativa esperienza nelle istituzioni europee in ruoli di primo piano sempre impegnato su temi globali (Tajani prima di assumere la Presidenza del Parlamento nel 2017, è stato Commissario Europeo dal 2008 al 2014 con la responsabilità dei Trasporti e successivamente dell’Industria).

Tajani ha espresso l’esigenza di una “politica industriale attivando anche in diplomazia l’economia tra i Paesi membri. Non pensare a interventi tattici, ma avere una visione politica strategica”. Ha evidenziato inoltre la necessità che “la finanza tenga conto dell’economia reale, con investimenti, innovazione e ricerca nonché l’opportunità di una armonizzazione fiscale nei Pesi membri”. E, soffermandosi sull’immobiliare, il Presidente del Parlamento Europeo ha dichiarato: “Bisogna intervenire con politiche industriali anche nell’immobiliare”.

Tra le personalità presenti che, al termine dell’incontro, si sono potute intrattenere con Tajani per un confronto ravvicinato, il Direttore generale di Assoimmobiliare Paolo Crisafi, il quale ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La centralità dei temi legati all’Immobiliare italiano in relazione allo scenario europeo e mondiale, richiede un coordinamento e una programmazione di attività fra la filiera del Real Estate e le Istituzioni nazionali ed europee volti a garantire una prospettiva solida all’Italia e all’Europa. La collaborazione, come verificato anche oggi con il Presidente Tajani, è, non più solo auspicabile, ma concretamente possibile. Dal canto nostro, abbiamo già dimostrato come il rapportarci costantemente con il Pubblico attraverso tavoli tecnici, normativi e politici, riesca a produrre risultati positivi a vantaggio del Paese.

Siamo qui per evidenziare ancora una volta, al cospetto di importanti esponenti delle istituzioni – ha affermato Crisafi -, come nei processi economici la trasversalità del Real Estate sia determinante nel produrre valore, nei suoi andamenti areali così come nel suo insieme sinergico e coeso.

Operiamo come Associazione per coinvolgere il Pubblico a tutti i livelli promuovendo la creazione di piattaforme condivise finalizzate a dare massima riconoscibilità ed evidenza ai temi caldi dell’Immobiliare. Possiamo mettere a disposizione del Pubblico la nostra capacità di finalizzarci su soluzioni concrete e tecnicamente perseguibili.

Abbiamo verificato con il Presidente Tajani in più di una occasione – ribadisce Crisafi – che vi è la necessaria apertura ad accogliere le istanze dell’Associazione nonché la volontà di proseguire il cammino intrapreso nel creare momenti di progettualità condivisa e nel calcare la strada non solo di una maggiore razionalizzazione normativa ma anche della individuazione di soluzioni valide per favorire la ripresa.

A livello europeo – ha concluso Crisafi – il ruolo dell’Industria Immobiliare può diventare massimamente strategico quando si toccano i grandi temi dello sviluppo urbano, della sostenibilità ambiente, dell’energia, della digital transformation, della qualità della vita tout-court con ricadute significative sui cittadini. Si pensi all’occupazione e alla crescita dell’economia, questioni centrali per le quali il Reale Estate può fare moltissimo se messo nelle condizioni di operare in un contesto che ponga al centro la semplificazione, le norme certe, l’ottimizzazione dei processi e non da ultimo la legalità”.