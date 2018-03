Roma. Antonio Tajani a Palazzo Grazioli. Berlusconi, sarà un eccellente premier

Agenpress- Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani è arrivato all’ora di pranzo a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi. In mattinata Tajani si è trattenuto diverse ore nella rappresentanza del Parlamento europeo a Roma.

“Sono molto contento della disponibilità di Tajani, non ero certo perchè lui ha avuto e ha ancora molte pressioni per restare a Bruxelles”, ha detto Silvio Berlusconi. “Lui è di casa in Europa, se c’è qualcuno che conosce a memoria i nomi delle persone è lui. Questo significa che con Tajani avremo un premier che difende gli interessi italiani in Europa”.

“Mi hanno detto che Tajani è considerato da tutti il miglior presidente del Parlamento Europeo da quando esiste l’elezione diretta. Per questo è un peccato spostarlo da quel ruolo, ma l’interesse nazionale viene prima. Antonio è un mio amico e collaboratore da sempre, è stato con me uno dei fondatori di Forza Italia, ha grande esperienza internazionale, è conosciuto, apprezzato e stimato in tutto il mondo, ricopre in Europa la più alta carica rappresentativa eletta direttamente dai cittadini, quella di presidente del Parlamento Europeo Tajani sarà un eccellente premier per far ritornare l’Italia protagonista sulla scena internazionale”.

“Non ho nessun commento da fare su questo tema”, ha invece detto Alexander Winterstein, uno dei portavoce della Commissione europea. Non intendo entrare in questa dibattito soprattutto a pochi giorni dalle elezioni, questa è una questione che dovete discutere con i colleghi del Parlamento”.