Tar Lazio annulla multa a Ticketone 1 milione euro

Agenpress. Il Tar del Lazio ha annullato la multa da un milione di euro inflitta nell’aprile scorso a Ticketone, multata dall’Antitrust sulla base dell’esposto che l’Unione Nazionale Consumatori, per prima, aveva presentato fin dal mese di maggio del 2016 all’Authority.

“Una decisione inspiegabile, a dir poco vergognosa!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Uno schiaffo in faccia a tutti i fan che hanno pagato i biglietti dei concerti a prezzi assurdi e spropositati solo perchè Ticketone non aveva adottato misure antibagarinaggio sufficienti per contrastare l’uso di bot e per evitare ed annullare acquisti plurimi. Un’omissione che era stata giustamente considerata dall’Authority una pratica commerciale scorretta” conclude Dona.