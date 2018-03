Chi è Antonio Tajani. Rinunciò in silenzio a 468 mila euro, a Gjion (Spagna) gli è stata intitolata una strada

Agenpress – 65 anni Antonio Tajani è il candidato premier per Forza Italia. Se il centrodestra vincerà le elezioni, e se otterrà una maggioranza in Parlamento, e se Forza Italia prenderà più voti dell’alleato della Lega, il Presidente dell’Europarlamento italiano potrebbe diventare Presidente del Consiglio.

Figlio di un ufficiale dell’Esercito e di una madre insegnante, si laureò in legge, diventò ufficiale dell’areonautica, attività che lascia presto per dedicarsi al giornalismo. Lavora a Il Settimanale, al Gr1 e al Giornale di Montanelli fu tra i fondatori di Forza Italia nel 1994 e portavoce del presidente del Consiglio nel primo governo Berlusconi.

Eletto all’Europarlamento nel 1994, confermato nel 1999 e nel 2004, Tajani fu nominato Commissario europeo nel 2008, in sostituzione di Franco Frattini.

Nella Commissione Barroso è stato prima responsabile dei Trasporti e del Turismo, poi dell’Industria. Fu lui l’artefice del regolamento comunitario, che oggi tutela i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, grazie al quale se in qualsiasi aeroporto della Ue ci cancellano un volo o si accumula troppo ritardo abbiamo diritto a essere rimborsati. Quando lasciò l’incarico, nel 2014, si concesse un gesto populista, ma molto apprezzato: rinunciò ai 468 mila euro dell’indennità di fine mandato.

A Barroso Tajani dice che ritiene “opportuno dare una prova di sobrietà e solidarietà in questo momento di grande difficoltà per i cittadini europei”.

La notizia viene diffusa da “Il Giornale”, che il 12 settembre 2014 scrisse una lettera all’allora presidente della Commissione Josè Manuel Barroso per comunicargli la sua scelta: niente indennità da 13mila euro al mese per tre anni, che viene data a tutti i commissari europei alla conclusione del loro mandato. Una buonuscita che viene loro assegnata per le eventuali difficoltà nel reinserimento nel mondo del lavoro: non è infatti loro permesso di cercare una nuova attività in ambiti legati al settore in cui agiscono mentre sono commissari.

“Decisi di rinunciare alla buonuscita da commissario europeo perché mi sembrava giusto che un politico condividesse i problemi gravissimi di lavoro che all’epoca vivevano gli italiani e gli europei”.

Stesso metodo applicato quando ha assunto la presidenza dell’Europarlamento. Con una lettera dell’anno scorso, indirizzata alla Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, ha rifiutato l’indennità di rappresentanza prevista per il Presidente del Parlamento europeo, equivalente a 1.418,07 Euro al mese.

A Gijon, nel principato delle Asturie c’è una strada intitolata a suo nome, a titolo di un riconoscimento del lavoro svolto da Tajani durante il suo scorso mandato di commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria. In particolare per la mediazione svolta nel negoziato, nel settembre 2013, con l’impresa nordamericana Tenneco, presente anche in Italia, determinata a cessare l’attività del suo stabilimento nelle Asturie e a licenziare i 210 dipendenti. Dopo mesi di intensa trattativa con l’azienda e le parti sociali, Tajani riuscì nell’aprile 2014 a ottenere la riapertura degli impianti, salvaguardando l’occupazione di due terzi del personale, mentre un terzo fu posto in mobilità e prepensionamento. L’intitolazione della strada, chiesta dai lavoratori di Tenneco di concerto con la federazione delle imprese Asturiane, è stata approvata all’unanimità dalla Giunta di Gijon.

“Sono a disposizione della mia Patria, poi le decisioni le prenderanno i cittadini con il voto e il Capo dello Stato”, ha detto accettando la sfida italiana. “Se non sarà così continuerò a fare il presidente del Parlamento europeo altrimenti cercherò di servire nel modo migliore la mia Patria. Sono figlio di militare, la prima cosa che ho imparato a disegnare è il Tricolore e tutto quello che ho fatto, l’ho fatto sempre perché ho un grande amore per la mia Patria. La decisione della corte di Strasburgo sulla candidabilità di Berlusconi non arriverà prima della nascita del nuovo governo. E ieri sera ho risposto in modo positivo alla richiesta di Berlusconi». Rispetto all’essere «presidente italiano di un’istituzione europea, un presidente del Consiglio può dare un contributo maggiore all’Italia. Se si vuole contare di più, è importante avere un premier, chiunque esso sia, che faccia ascoltare l’Italia al Consiglio europeo”.

“L’Italia per contare di più dev’essere più presente in Europa, deve avere una presenza più ramificata, deve essere presente a tutti i Consigli”.