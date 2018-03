India. Vietato seppellire un bambina di 2 anni per pura ideologia anticristiana

Agenpress. Nuove violenze e atroci vessazioni si registrano nei confronti dei cristiani indiani in Orissa, stato dell’India centrorientale. Il 27 febbraio, una bambina di 2 anni, figlia di una famiglia cristiana, è deceduta e la famiglia stava preparando il funerale e la sepoltura su un terreno di sua proprietà. Altri abitanti del villaggio hanno però fermato il funerale e cercato di imporre con minacce che la piccola venisse sepolta fuori dal villaggio, per pura ideologia anticristiana.

Il padre convinto che come genitore aveva il diritto di seppellire la bambina nella sua proprietà ha dovuto pagare una “penale” di 5.000 rupie per poterlo fare.

Nelle notte però un gruppo di 30 estremisti indù è entrata illegalmente nella proprietà con l’idea di dare fuoco alla loro casa. Sua moglie è riuscita a fuggire, mentre il padre e l’altra sua figlia di 12 anni sono stati brutalmente percossi.

Altri cristiani vicini di casa, venuti in loro soccorso, sono stati sopraffatti dalla folla che li ha malmenati lasciandoli a terra privi di sensi. La casa è stata completamente bruciata e rasa al suolo.